В Архангельске открывается буксирное сообщение с островами

В связи с устойчивыми отрицательными температурами воздуха в областном центре наблюдается интенсивное ледообразование. Распоряжением капитана морского порта Архангельск с завтрашнего дня запрещено плавание в акватории морского порта судов, не имеющих ледовых усилений.

Начиная с полуночи 24 ноября дня перевозки населения островных территорий города будут осуществляться буксирными теплоходами в соответствии с расписанием, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, сообщение между Хабаркой и причалом Выселки будет организовано с использованием теплохода «Коммунар» по дополнительному расписанию.

Перевозки же горожан по маршруту Экономия-Реушеньга будут осуществляться с привлечением техники МЧС. Сейчас на территории Реушеньги зарегистрировано 17 человек - все они являются неработающими пенсионерами. Тем не менее, требуется обеспечить для них возможность выезда в магазины, поликлиники, на почту. В настоящее время разрабатывается вариант наиболее удобного расписания перевозок.