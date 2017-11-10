НКО Поморья выиграли президентские гранты на 45 миллионов рублей

Подведены итоги второго конкурса грантов президента РФ на развитие институтов гражданского общества. От Архангельской области в список победителей вошли 32 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общая сумма грантовой поддержки составляет более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Орлов поздравил региональные НКО с победой. Он отметил, что благодаря неравнодушным, увлеченным людям, живущим в разных уголках Архангельской области, делается большая важная работа по созданию комфортной социальной среды.

«Поздравляю наших поисковиков, спасателей, наших уважаемых ветеранов, объединения общественных организаций Пинежского и Каргопольского районов. Благодарю и других победителей второго этапа конкурса на предоставление грантов орезидента России. Ваш вклад в Архангельскую область намного дороже финансовых инвестиций, – отметил глава области.

Всего во втором конкурсе президентских грантов приняло участие 84 некоммерческих организации Поморья. Их география постоянно расширяется. В этом году в конкурсе победили проекты из Пинежского, Каргопольского и Вилегодского районов.

Наибольшее количество баллов (89,5) в победном списке НКО от нашего региона получил проект «Парк поколений», подготовленный Фондом имени Захаровых «Истоки» совместно с администрацией Вилегодского района. В рамках проекта в селе Ильинское-Подомское будет создан уникальный парк с элементами экспозиций разных исторических эпох.