Источник: профсоюзы хотят продать свою долю в бассейне "Водник"

По информации из собственных источников областная Федерация профсоюзов намерена продать свою долю в объекте недвижимости, где размещается плавательный бассейн "Водник". Покупателем выступает соучредитель и директор "Водника" бизнесмен Сергей Савочкин.

Савочкин уже владеет 100 процентами в ООО "Плавательный бассейн "Водник". После продажи здания он становится полноправным собственником бассейна. Причем, есть сведения, что продают здание по весьма недорогой цене. Голосование за продажу, согласно нашей информации, пройдет 30 ноября.

На сегодняшний день архангельские профсоюзы владеют несколькими важными объектами - дворец спорта в Архангельске, дом отдыха на Кий-острове, санатории "Беломорье" и "Солониха". Все эти объекты представляют интерес у бизнеса, а что касается дворца спорта профсоюзов, то его состояние подвергалось критике со стороны губернатора и депутата Госдумы РФ Владислава Третьяка. Претензии сводились к тому, что дворец спорта превратился в ярмарочно-торговый центр.

Плавательный бассейн "Водник" - старейший в Архангельске, долгое время он был, по сути, единственным в центре города. Несколько лет назад говорили о том, что его может приобрести САФУ, однако этого не произошло. Не так давно в городе появился физкультурно-оздоровительный комплекс "Норд-арена", где также работает бассейн.