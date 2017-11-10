Пытавшийся убить двоих людей котлашанин получил «прибавку» к сроку

На днях Архангельский областной суд вынесением обвинительного приговора завершил рассмотрение во второй инстанции уголовного дела в отношении ранее несудимого 58-летнего жителя Котласа Александра Шадрина. Мужчина обвинялся в покушении на убийство двух лиц.

Установлено, что 16 мая Шадрин в состоянии алкогольного опьянения решил на почве личной неприязни расправить со своими двумя знакомыми. Вооружившись охотничьим ружьём, он с крыльца своего дома в обстрелял потерпевших. Ему удалось попасть в одного из них — в итоге мужчине был причинён тяжкий вред здоровью. Другой же смог отпрыгнуть в сторону и не пострадать.

Ранее приговором Котласского городского суда от 22 сентября Шадрин был приговорён к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Котласской межрайонной прокуратурой это решение было оспорено в суде апелляционной инстанции. В итоге областной суд согласился с доводами о неправильном применении уголовного закона и отменил приговор. Служители Фемиды приняли новое решение, квалифицировавше действия Шадрина по более тяжкой статье.

За покушение на убийство двух лиц Архоблсуд назначил Шадрину восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом после освобождения он ещё на один год будет ограничен в свободе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.