Спикер Архоблсобрания Виктор Новожилов участвовал в форуме «Северное измерение»

Председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и спикер Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов принял участие в работе V парламентского форума «Северное измерение». Площадкой для форума стал Европейский Парламент.

В Брюсселе собрались законодатели из стран ЕС, Норвегии, Исландии и России. В состав российской делегации вошли члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ и представители региональных парламентов – членов ПАСЗР.

Накануне форума российские участники встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом, Постоянным Представителем Российской Федерации при Европейском Союзе Владимиром Чижовым.

«На форуме поднимались вопросы развития инфраструктуры, транспорта и логистики. Обсуждались проблемы экологии, сотрудничество в области культуры и здравоохранения. Это актуальные темы для северных регионов. Эффективность принимаемых решений в этих сферах во многом зависит от уровня международного и межрегионального взаимодействия, поэтому важно использовать площадки, подобные этому форуму, для налаживания партнерских отношений», - рассказал Виктор Новожилов.

В ноябре 2006 года на полях саммита Россия – ЕС в Хельсинки лидеры России, ЕС, Норвегии и Исландии утвердили Рамочный документ и Политическую декларацию по политике «Северного измерения», которые вступили в силу 1 января 2007 г. Данный формат направлен на равноправное сотрудничество на Балтике между Россией, Евросоюзом, Норвегией и Исландией.

Первый парламентский форум «Северное измерение» состоялся в 2009 году в Брюсселе. В 2011 году форум проходил в Тромсе (Норвегия), в 2013 году парламентариев принимал Архангельск, а в 2015 году мероприятие состоялось в Рейкьявике.

Европейский союз – основной торговый партнер России (44,8 % внешнеторгового оборота России в 2016 году приходилось на страны ЕС). Россия возглавляет список стран-поставщиков в ЕС природного газа и находится на лидирующих позициях по поставкам нефти и нефтепродуктов.