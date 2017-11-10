Жителя Архангельской области заставили выплатить двухмиллионный долг

У судебных приставов Красноборского района на исполнении находилось исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. С него надлежало взыскать неслабую кредитную задолженность в размере двух миллионов 200 тысяч рублей.

Добровольно погашать исполнять свои обязательства гражданин не спешил. Судебный пристав-исполнитель применил к должнику полный комплекс мер принудительного исполнения. Мужчина был ограничен в праве выезда за пределы РФ, ему запретили осуществлять регистрационные действия в отношении семи автотранспортных средств.

Вызвав должника на личный приём, пристав предупредил его о наложении ареста и на остальное принадлежащее ему имущество.

Разъяснительная беседа возымела действия. Должник заплатил приставам наличными порядка 840 тысяч рублей. Остаток долга в размере одного миллиона 400 тысяч рублей был перечислен им на депозитный счёт ОСП по Красноборскому району, сообщает пресс-служба регионального УФССП.