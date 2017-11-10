В Северодвинске обрежут тополя на 700 тысяч рублей

Этой весной обрезке подверглись 120 тополей на участке от улицы Первомайской до улицы Карла Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации.
Летом был проведён мониторинг зелёных насаждений, в ходе которого удалось выявить старые тополя, рассеивающие пух, и запланировать их омолаживающую обрезку.
Сейчас к работам приступил северодвинский подрядчик. С ним заключён муниципальный контракт стоимостью 718 тысяч рублей.
грядет праздник для жулья- ворья ибопроконтролировать правильность адекватность обрезания можно только на глазок те чисто субьективно