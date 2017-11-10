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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/22/54088.html

Общество

В Северодвинске обрежут тополя на 700 тысяч рублей

В Северодвинске обрежут тополя на 700 тысяч рублей
В городе корабелов будет выполнена омолаживающая обрезка более 500 деревьев. Это коснётся зелёной зоны проспекта Труда, расположенной на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова, а также территорий общего пользования в старом городе, на Архангельском шоссе и Яграх.

Этой весной обрезке подверглись 120 тополей на участке от улицы Первомайской до улицы Карла Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Летом был проведён мониторинг зелёных насаждений, в ходе которого удалось выявить старые тополя, рассеивающие пух, и запланировать их омолаживающую обрезку.

Сейчас к работам приступил северодвинский подрядчик. С ним заключён муниципальный контракт стоимостью 718 тысяч рублей.

Вчера 20:28

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Комментарии
vlad1950, вчера 21:53

грядет праздник для жулья- ворья ибопроконтролировать правильность адекватность обрезания можно только на глазок те чисто субьективно
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