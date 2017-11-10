В Северодвинске обрежут тополя на 700 тысяч рублей В городе корабелов будет выполнена омолаживающая обрезка более 500 деревьев. Это коснётся зелёной зоны проспекта Труда, расположенной на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова, а также территорий общего пользования в старом городе, на Архангельском шоссе и Яграх. Этой весной обрезке подверглись 120 тополей на участке от улицы Первомайской до улицы Карла Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации. Летом был проведён мониторинг зелёных насаждений, в ходе которого удалось выявить старые тополя, рассеивающие пух, и запланировать их омолаживающую обрезку. Сейчас к работам приступил северодвинский подрядчик. С ним заключён муниципальный контракт стоимостью 718 тысяч рублей. Нашли ошибку? Выделите текст,

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