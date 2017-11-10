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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/22/54087.html

Общество

На Новую Землю отправятся служить полторы сотни призывников из Поморья

На Новую Землю отправятся служить полторы сотни призывников из Поморья
Сегодня на сборном пункте областного военкомата в Архангельске состоялась торжественная церемония отправки солдат, которые будут проходить срочную службу на архипелаге Новая Земля. Уже в ближайшие дни 158 призывников со всего региона военным самолетом будут доставлены к месту службы.

По словам военного комиссара Поморья Григория Багинского, осенью этого года регион получил задание на отправку в войска около полутора тысяч северян. Сегодня ресурсы области позволяют организовать призывную кампанию качественно и в установленные сроки.

«Отправка призывников для прохождения срочной службы на Новой Земле – традиционное мероприятие. Ребята будут служить в самых разных войсках. Кроме этого, в осенний призыв архангельские ребята отправятся служить на Северный флот и в части Западного округа», - отметил военком.

Багинский подчеркнул, что новшеством этого призыва является снижение числа «уклонистов» и выполнение воинского долга «юнармейцами». 

Осенний призыв завершится 31 декабря, напоминает центр "Патриот".

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