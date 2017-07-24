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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/22/54085.html

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Общество

Нина Филимонова стала главой департамента образования Архангельска

Нина Филимонова стала главой департамента образования Архангельска
фото с сайта мэрии Архангельска
В администрации Архангельска - кадровые изменения. Новым директором департамента образования назначена Нина Филимонова, в прошлом заместитель руководителя данного подразделения.

Причина, по которой свой пост покинул Владимир Меженный, не сообщается. В должности руководителя он пробыл чуть более года. До него этот пост около 10 лет занимала Татьяна Огибина, человек экс-мэра Виктора Павленко. Она ушла на пенсию летом 2016 года.

Нина Филимонова закончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена. С 1989 по 2003 года работала в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 3 г. Архангельска помощником воспитателя, воспитателем, учителем-дефектологом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Затем в течение трех лет – с 2003 по 2006 год – была директором начальной школы-детского сада № 77. В 2006 году была назначена на должность начальника отдела дошкольного образования, а затем заместителя директора департамента образования. 

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