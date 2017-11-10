Мы вымираем? В Архангельске прошли пикеты против абортов

Архангельские священнослужители и миряне присоединились к акции всероссийского движения «За жизнь!». Северяне фотографировались с плакатами «#миллион_ и _я в защиту детей до рождения».

Затем активисты выложили фотографии с хэштегами #миллион_ и _я #зажизнь в социальные сети. Эта акция призвана поддержать сбор подписей за запрет абортов и оказание из федерального бюджета помощи беременным и семьям с детьми.

«Мы решили не быть в стороне от этого доброго дела, — прокомментировал участие во флешмобе директор Епархиальной воскресной школы священник Адам Айдамиров. — Важно засвидетельствовать, что мы поддерживаем активистов, выступающих против страшного греха».

В день Архангела Михаила представители движения «За жизнь!» передали миллион подписей в администрацию президента России. Участники акции выстроились в живую очередь около администрации Кремля со 100 коробками, в которых были бумаги с подписями, собранные тысячами добровольцев во всех 85 регионах страны. Все коробки оформлены детскими рисунками.

Также 21 ноября прошли акции возле посольств государств, где жизнь ребенка до рождения наиболее защищена, в поддержку их законодательной позиции.

«В той или иной степени жизнь ребенка до рождения защищена в 139 странах мира. Вымирающая же Россия относится к категории самых либеральных стран, где жизнь человека до рождения не защищена ничем», — заявил журналистам координатор движения Сергей Чесноков.