В столице Поморье вновь состоятся Дни Швеции Фото theflagshop.co.uk С 27 ноября по 3 декабря в областном центре состоятся традиционные Дни Швеции. Как и в прошлом году, администрация Архангельска совместно с САФУ и Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге подготовила обширную программу. Всех архангелогородцев, которые интересуются историей и культурой скандинавской страны, ожидают мастер-классы, литературные дискуссии, танцевальные уроки, семинары, кинопоказы, викторины и открытые лекции, сообщает пресс-служба горадминистрации. В четверг, 30 ноября, в библиотеке САФУ с авторской лекцией выступит София Александерссон - художественный руководитель шведской организации Sharemusic, участник совместного шведско-российского проекта «Инклюзивный подход в искусстве и культуре». Здесь же участник совместного шведско-российского проекта «Норд2Норд» и кандидат культурологических наук Сергей Иванов покажет мастер-класс по хип-хопу. На базе архангельских школ пройдут «сказочные мастерские» для детей, которые призваны расширить представления детей о культурных традициях соседнего государства. Ещё одну открытую лекцию проведет консул по вопросам культуры и экономического сотрудничества Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Мортен Франкбю. Тема его выступления перед архангельской общественностью - «Актуальные вопросы современной шведской культуры». Нашли ошибку? Выделите текст,

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