Архангелогородцы добились сноса незаконной автостоянки

Перед этим специалистами окружной администрации округа было проведено обследование территории у жилого дома на наличие самовольно установленных временных объектов - металлических ограждений в виде тросов. В итоге факты, изложенные горожанами, подтвердились, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудниками администрации были размещены предложения о добровольном сносе самовольно установленных объектов, с последующим составлением актов об их выявлении. Также были направлены запросы в полицию с приложенными фотоматериалами.
В соответствии с планом проведения работ по благоустройству Майской Горки работы по демонтажу объектов проведены силами округа.
Незаконных стоянок на газоне. Пора штраф вводить