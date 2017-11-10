Архангелогородцы добились сноса незаконной автостоянки

Жители архангельского округа Майская Горка выявили незаконную организацию автостоянки у дома № 6 по ул. Первомайская. В итоге она была демонтирована.

Перед этим специалистами окружной администрации округа было проведено обследование территории у жилого дома на наличие самовольно установленных временных объектов - металлических ограждений в виде тросов. В итоге факты, изложенные горожанами, подтвердились, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудниками администрации были размещены предложения о добровольном сносе самовольно установленных объектов, с последующим составлением актов об их выявлении. Также были направлены запросы в полицию с приложенными фотоматериалами.

В соответствии с планом проведения работ по благоустройству Майской Горки работы по демонтажу объектов проведены силами округа.