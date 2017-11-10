В Холмогорском районе осудили семейного деспота, третировавшего жену и сына

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 48-летнего местного жителя. Ему инкриминировались истязание, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и угроза убийством.

Установлено, что в июле 2017 года обвиняемый не принимал мер по обеспечению своего пятилетнего сына продуктами питания и чистой одеждой. Также он содержал ребёнка в антисанитарных условиях, употреблял в его присутствии спиртные напитки и табачные изделия. При этом он использовал непедагогические методы воспитания и неоднократно причинял малышу побои.

С заявлением о преступлениях главы семейства в правоохранительные органы обратилась мать ребёнка. В ходе следствия установлено, что мужчина угрожал ей убийством.

Решением суда ему назначено наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.