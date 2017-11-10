Правительство Поморья проанализировало обращения северян в Госжилинспекцию

В региональном правительстве прошло заседание, посвящённое анализу обращения граждан в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области. За 2017 год их количество снизилось на 12 процентов.

В Государственную жилищную инспекцию Архангельской области поступило 4,5 тысячи заявлений, в том числе более 700 – непосредственно на горячую линию госжилинспекции.

Руководитель ГЖИ Поморья Анатолий Лукин доложил, что основная часть обращений касается вопросов качества содержания жилья и правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Инспекцией отмечается снижение количества выявленных нарушений в части содержания и ремонта общего имущества по сравнению с прошлыми периодами. Несмотря на то, что за два последних года законодатель шесть раз вносил изменения в порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, сумма возвращенных денежных средств в связи с неправомерным её начислением значительно снизилась: с 4,9 миллиона в 2016 году до 1,7 миллиона в 2017 году. Это свидетельствует о правовой и финансовой дисциплине со стороны управляющих компаний и жилищных объединений.

Механизм аннулирования лицензий управляющих компаний должен совершенствоваться

По данным ГЖИ, после введения лицензирования УК в мае 2015 года, только одна компания была лишена лицензии судом первой инстанции. По мнению Анатолия Лукина, механизм аннулирования лицензии достаточно сложный.

Премьер-министр области Алексей Алсуфьев отметил, что Государственная жилищная инспекция должна активнее применять эту меру к недобросовестным управляющим организациям.

«Основной критерий недобросовестности УК – неправильное распределение денежных потоков, накапливание долгов перед ресурсоснабжаюшими организациями. Деньги, собранные за обслуживание, не направляются ими на текущий ремонт и на содержание придомовой территории. Это должно служить основанием к аннулированию лицензии», – пояснил он.

Кроме того, распоряжением правительства региона предложено начать работу над проектом областного закона, наделяющего органы местного самоуправления. А именно – органы муниципального жилищного контроля, полномочиями по лицензионному контролю.

Ещё одна точка приложения совместных усилий – контроль исполнения предписаний, полученных управляющими компаниями.