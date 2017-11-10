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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/22/54072.html

Общество

На награду «Достояние Севера» заявлен 51 претендент

На награду «Достояние Севера» заявлен 51 претендент
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Из 15 муниципальных образований Архангельской области 51 норинант выдвинут на соискание самой значимой общественной награды региона. Теперь членам оргкомитета предстоит рассмотреть и утвердить окончательный список для тайного голосования.

Стоит отметить, что в этом году количество участников конкурса самое большое с 2009 года. Так, в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» заявлены 19 организаций и учреждений. В номинации «Достояние Севера» выдвинуто 23 человека. Среди муниципальных образований по количеству соискателей лидирует Архангельск – его представляет 21 человек.

Среди претендентов на награду в номинации «Достояние Севера» значатся ветераны труда, рабочие, врачи, учителя, руководители общественных организаций, научные работники, деятели культуры и искусств, тренеры и спортсмены.

В номинации «Предприятие непроизводственной сферы» традиционно представлены школы и техникумы, учреждения дополнительного образования, здравоохранения, организации культуры: музеи, средства массовой информации, театры, районные дома и дворцы культуры.

Тайное голосование, по итогам которого и будут определены лауреаты «Достояния Севера», пройдёт завтра, 23 ноября.

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