На улице Ленина в Архангельске зажгутся десятки фонарей

Сегодня ещё одна линия освещения введена в эксплуатацию - она позволит комфортно передвигаться автомобилистам и пешеходам по улице Ленина, сообщает пресс-служба горадминистрации.
По поручению властей руководство МУП «Горсвет» предприняло необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки получить согласования надзорных органов и дать старт работе уже построенной системе.
Чтобы линия освещения работала в постоянном режиме, необходимо оформить большой объем технической и разрешительной документации. Эти условия уже выполнены, и теперь дорога будет освещена. Всего здесь смонтирован 51 фонарь.