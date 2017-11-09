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Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/21/54066.html

Общество

Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения

Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения
Перспективы двустороннего партнёрства обсудили на встрече губернатор Архангельской области Игорь Орлов и представители делегации Республики Исландии во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Берглинд Асгейрсдоттир.

В состав исландской делегации вошли руководители компании «Кнарр Маритим лимитед», входящей в крупнейший исландский судостроительный концерн, и компании «Наутик ЛТД».

Стороны обсудили и возможности взаимодействия в судостроительной и рыбопромышленной отраслях. Компания «Кнарр Маритим» презентовала архангельским и северодвинским предприятиям проект нового современного рыболовецкого судна. Как рассказал генеральный директор «Кнарр Маритим» Харальдур Арнасон, российские предприятия уже приобрели у концерна шесть судов. Он подчеркнул, что в зоне интересов компании – развитие сотрудничества с Центром судостроения и судоремонта «Звездочка» в сфере проектирования и строительства рыболовецких судов.

На встрече было отмечено, что сотрудничество судостроительного консорциума с российскими рыболовецкими и судостроительными компаниями позволит внедрить передовые технологии в рыбоперерабатывающей отрасли России и создать новые современные рабочие места.

Архангельская область заинтересована и в развитии технологий в сфере переработки рыбных ресурсов. Игорь Орлов поддержал предложение Берглинд Асгейрсдоттир о проведении в Архангельске семинара по обмену опытом в сфере рыбной промышленности с участием исландских специалистов.

«Я рассчитываю на поиск совместных решений и в строительстве траулеров, и в углублении переработки рыбных ресурсов в интересах обеих сторон», – подчеркнул Игорь Орлов.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Исландии в России, планируется развивать межвузовские связи и культурный диалог. Стороны договорились о проведении в Архангельске фотовыставки, рассказывающей о суровой и прекрасной природе Исландии и Гренландии. К сотрудничеству с коллегами из Исландии готовы Северный морской и Архангельский краеведческий музеи. Речь идет об экспонировании передвижных выставок, обмене материалами, участии в совместных проектах.

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