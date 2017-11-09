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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/21/54061.html

Общество

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитию

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитию
Фото с сайта администрации г. Архангельска
Минприроды России подготовило и опубликовало рейтинг экологического развития российских городов в 2016 году. Он составлен по поручению главы ведомства России Сергея Донского.

Данное исследование оценивает не только и не столько экологическую чистоту городов, сколько эффективность управления экологическим развитием.

Все города, в зависимости от своих показателей, были разбиты на четыре категории: «лидеры», «догоняющие», «отстающие» и «аутсайдеры». Архангельск, согласно общим итогам, вошёл в число последних, разместившись между Тюменью и Черкесском. Впрочем, мы не самые крайние — помимо уже названного Черкесска за нами следуют ещё семь городов. Антилидерами рейтинга оказались Южно-Сахалинск, Рязань и Махачкала.

Самые же завидные позиции — у Набережных Челнов, Казани и Воронежа.

Данный экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян.

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