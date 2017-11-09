Эпидемии ОРВИ в Архангельской области пока нет

В период с 13 по 19 ноября в Архангельске зарегистрировано 2628 случаев заболевания ОРВИ, в том числе у детей – 1786. Этот показатель ниже эпидемического порога на 14,5 %. Госпитализировано 24 человека, в том числе 22 ребёнка.

По области в целом зафиксировано 8076 случаев заболевания респираторной инфекцией, из которых 5246 приходится на детей. Данная цифра ниже эпидпорога на 7,8 %. Госпитализация потребовалась 54 людям, в том числе 48 детям.

В регионе завершена прививочная кампания против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок. В общей сложности регионе привито 475 119 человек, в том числе 96 000 детей. Это составляет 42,1 % от общей численности населения области, сообщает региональный Роспотребнадзор.