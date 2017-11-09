Архангельск будет логистическим центром Арктики

Современный производственно-логистического комплекс возьмет на себя весь спектр задач по управлению транспортными потоками на трассе Северного морского пути и прилегающих территориях Арктической зоны России. Как предполагается, в составе комплекса будут складская зона, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В целом, всё необходимое для обеспечения серьезного объема перевалки грузов, необходимых для объектов различного назначения в Арктике.
Как отметил губернатор Игорь Орлов, новый логистический комплекс позволит скоординировать усилия всех заинтересованных ведомств в решении общегосударственных задач. В том числе — и по бесперебойному ресурсному обеспечению приполярных территорий.
«Принципиальное решение о размещение столь значимого логистического оператора именно в Архангельской области в очередной раз подчеркивает роль и значение региона в освоении Арктики. Более того, реализация такого масштабного проекта повлечет за собой и развитие прилегающих территорий, приведет к созданию новых рабочих мест – то есть, станет еще одним импульсом к дальнейшей диверсификации экономики региона», – подчеркнул глава региона.
**************************************************************************** …а по-моему, это продолжение политики колонизации русского Севера Федеральным Центром – МО ведь ничего не производит, а только эксплуатирует готовую инфраструктуру там, где она есть, а если что-то и строит, то только для собственных нужд, не очень-то сообразуясь с потребностями колонизируемой территории. Так что, еще неизвестно чего будет больше: вреда или пользы для АО от этого "новья", от этой рекламируемой логистической структуры. Дивиденды от её создания, скорее всего, будут получать другие… Новое в этой истории только одно – слово ЛОГИСТИКА, которое в переводе на старый добрый русский язык означает не что иное, как перевалочную базу, коей для Арктики и без того с давних уже пор фактически является АО. А условия упомянутого в тексте концессионного соглашения поморам вряд ли раскроют, типа - все равно не поймут, замороженные…