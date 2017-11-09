Архангельск будет логистическим центром Арктики

В Архангельской области будет создан производственно-логистический комплекс для решения государственных задач в Арктике. Распоряжение о заключении концессионного соглашения министерства обороны РФ с ООО «ПЛК Архангельск» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Современный производственно-логистического комплекс возьмет на себя весь спектр задач по управлению транспортными потоками на трассе Северного морского пути и прилегающих территориях Арктической зоны России. Как предполагается, в составе комплекса будут складская зона, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В целом, всё необходимое для обеспечения серьезного объема перевалки грузов, необходимых для объектов различного назначения в Арктике.

Как отметил губернатор Игорь Орлов, новый логистический комплекс позволит скоординировать усилия всех заинтересованных ведомств в решении общегосударственных задач. В том числе — и по бесперебойному ресурсному обеспечению приполярных территорий.

«Принципиальное решение о размещение столь значимого логистического оператора именно в Архангельской области в очередной раз подчеркивает роль и значение региона в освоении Арктики. Более того, реализация такого масштабного проекта повлечет за собой и развитие прилегающих территорий, приведет к созданию новых рабочих мест – то есть, станет еще одним импульсом к дальнейшей диверсификации экономики региона», – подчеркнул глава региона.