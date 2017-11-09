В Шенкурске появился памятник павшим в локальных конфликтах Фото ГАУ «Патриот» Мемориал северянам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах на рубеже ХХ-XХI веков, открылся в Шенкурске. Денежные средства на его строительство собирали жители района, благотворители и местная администрация. Инициатором его установки выступили члены общественной организации «Союза десантников Северодвинска». Право открыть памятник предоставили родителям погибших солдат, сообщает центр «Патриот». Выступая на церемонии открытия, директор регионального центра патриотического воспитания Евгений Корнюх подчеркнул, что монумент – дань уважения воинскому подвигу. «Участники боевых действий, молодежные организации, патриотические объединения – мы все будем воспитывать детей и молодежь на правильных традициях, на знании истории и сохранении памяти», – сказал Евгений Корнюх. Нашли ошибку? Выделите текст,

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