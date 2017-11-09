Чаще всего у северян выявляют болезни кровообращения и органов пищеварения

К слову, охотнее всего диспансеризацию проходили северяне в возрасте 72 лет. На втором месте – лица в возрасте 78 лет, следом за ними – следуют жители Поморья в возрасте 69 лет, сообщает региональный минздрав.
По итогам диспансеризации взрослого населения за девять месяцев 2017 года в число наиболее часто выявляемых хронических неинфекционных заболеваний вошли болезни кровообращения – 34 процента от всех выявленных заболеваний; болезни органов пищеварения – 12 процентов; болезни мочеполовой системы – 7,5 процента и новообразования – 2,2 процента.
При прохождении гражданами диспансеризации выявлены: гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина) у 14248 северян (13,8 процента), артериальная гипертония (при отсутствии диагноза гипертензии) у 15561 человека (15 процентов). Повышенная масса тела зафиксирована у более чем 20 тысяч жителей Поморья, что составляет 20 процентов от всех прошедших обследование.
Болезни кровообращения, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, выявлены у 36070 человек, что составляет 35 процентов. По данным статистики, высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний зарегистрирован у 8641 мужчины (22 процента из 39187 мужчин, прошедших диспансеризацию) и у 12878 женщин (20,2 процента из 63902 женщин, прошедших обследование).
За девять месяцев текущего года при прохождении гражданами диспансеризации впервые выявлены 203 случая новообразований, в том числе 118 – злокачественного характера, чаще всего новообразование локализуется в молочной железе, в почках, в бронхолегочном аппарате.
В 2017 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах.