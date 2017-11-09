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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/21/54054.html

Общество

Чаще всего у северян выявляют болезни кровообращения и органов пищеварения

Чаще всего у северян выявляют болезни кровообращения и органов пищеварения
В Архангельской области за девять месяцев 2017 года диспансеризацию прошли 95886 северян, что на 734 человека больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Причем более 130 тысяч северян были проинформированы страховыми медицинскими организациями о необходимости прохождения профилактических мероприятий посредством СМС-оповещений, почтовой рассылки и телефонных звонков.

К слову, охотнее всего диспансеризацию проходили северяне в возрасте 72 лет. На втором месте – лица в возрасте 78 лет, следом за ними – следуют жители Поморья в возрасте 69 лет, сообщает региональный минздрав.

По итогам диспансеризации взрослого населения за девять месяцев 2017 года в число наиболее часто выявляемых хронических неинфекционных заболеваний вошли болезни кровообращения – 34 процента от всех выявленных заболеваний; болезни органов пищеварения – 12 процентов; болезни мочеполовой системы – 7,5 процента и новообразования – 2,2 процента.

При прохождении гражданами диспансеризации выявлены: гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина) у 14248 северян (13,8 процента), артериальная гипертония (при отсутствии диагноза гипертензии) у 15561 человека (15 процентов). Повышенная масса тела зафиксирована у более чем 20 тысяч жителей Поморья, что составляет 20 процентов от всех прошедших обследование.

Болезни кровообращения, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, выявлены у 36070 человек, что составляет 35 процентов. По данным статистики, высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний зарегистрирован у 8641 мужчины (22 процента из 39187 мужчин, прошедших диспансеризацию) и у 12878 женщин (20,2 процента из 63902 женщин, прошедших обследование).

За девять месяцев текущего года при прохождении гражданами диспансеризации впервые выявлены 203 случая новообразований, в том числе 118 – злокачественного характера, чаще всего новообразование локализуется в молочной железе, в почках, в бронхолегочном аппарате.

В 2017 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах.

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