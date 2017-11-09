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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/21/54051.html

Общество

Архангельский алиментщик заплатил 415 тысяч рублей ради выезда в Тунис

Архангельский алиментщик заплатил 415 тысяч рублей ради выезда в Тунис
Фото с сайта sosmediterranee.org
В отделе судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина Т. По решению суда мужчина обязан был выплачивать алименты на двоих своих несовершеннолетних детей.

И, надо сказать, официально не работающий должник исправно их выплачивал, исходя из размера средней заработной платы по стране. Однако судебным приставом-исполнителем было установлено, что мужчина по контракту ходит в море в качестве помощника капитана судна под флагом Туниса.

Естественно зарплата помощника капитана, мягко говоря, сильно отличается от среднестатистической. Действуя в интересах несовершеннолетних детей, пристав добился получения копии контракта архангелогородца с иностранной компанией. После её перевода на русский язык был установлен истинный размер доходов алиментщика.

Исходя из вышесказанного, подсчёты показали, что за три месяца мужчина должен был выплатить 415 тысяч рублей алиментов. В отношении должника было незамедлительно вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за границу.

Узнав об этом, гражданин Т. Сам явился к судебному приставу за объяснениями. Правда, всё его возмущение исчезло сразу же, как только он увидел на столе свой контракт. Учитывая, что алиментщику нужно было вскоре вновь отправляться в рейс, ему ничего не оставалось, как полностью погасить долг.

Через два дня вся сумма алиментов в размере 415 тысяч рублей была им принесена в ОСП. Сняв ограничение в праве выезда за границу, судебный пристав-исполнитель пожелал мужчине счастливого плавания и посоветовал впредь не экономить на своих детях.

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