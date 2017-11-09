Музыкальная выставка распахнёт свои двери для архангелогородцев

Музыке и музыкальным инструментам будет посвящена открывающаяся в Архангельске выставка «Музыка. Время. Пространство». Она начнёт свою работу 24 ноября в музейном комплексе «Усадьба Куницыной» на проспекте Чумбарова-Лучинского.

Собрание звукопроизводящих аппаратов и музыкальных инструментов музея «Малые Корелы» насчитывает более двух сотен единиц хранения. Большая часть предметов, была собрана во время экспедиций в 1980–1990-е годы.

Рожки и жалейки, балалайки и гитары, гармоники и колокола — это только малая часть коллекции, которая будет представлена на выставке. Посетители смогут познакомиться и со звукопроизводящими аппаратами, например, такими как граммофон, патефон и симфонион, а также почувствовать разницу между ними.

Выставка будет работать до конца мая, сообщают в пресс-службе музейного комплекса «Малые Корелы».