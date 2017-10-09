Ресторан «Якорь» в Архангельске окончательно демонтируют к концу ноября

В Соломбале завершается разборка здания бывшего ресторана «Якорь». Осталось разобрать центральную стену и часть перегородок, а также вывезти оставшийся мусор.

По словам директора МУП «Рембыттехника» Евгения Панова, завершение работ запланировано на конец текущего месяца. После освобождения земельный участок площадью три с половиной тысячи квадратных будет выставлен на аукцион. Здесь возможны варианты строительства зданий с самым разным назначением: жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и других.

Здание, построенное в 1930 году, здание сначала использовалось как столовая, затем как ресторан. В прошлом году последний арендатор освободил помещение, поскольку оно стало представлять угрозу безопасности для людей. Там обветшали конструкции, к тому же возле него не раз замечали лиц без определенного места жительства, поэтому было принято решение о их демонтаже, напоминает пресс-служба горадминистрации.