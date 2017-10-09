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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/20/54048.html

Общество

Ресторан «Якорь» в Архангельске окончательно демонтируют к концу ноября

Ресторан «Якорь» в Архангельске окончательно демонтируют к концу ноября
Фото Артёма Келарева
В Соломбале завершается разборка здания бывшего ресторана «Якорь». Осталось разобрать центральную стену и часть перегородок, а также вывезти оставшийся мусор.

По словам директора МУП «Рембыттехника» Евгения Панова, завершение работ запланировано на конец текущего месяца. После освобождения земельный участок площадью три с половиной тысячи квадратных будет выставлен на аукцион. Здесь возможны варианты строительства зданий с самым разным назначением: жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и других.

Здание, построенное в 1930 году, здание сначала  использовалось как столовая, затем как ресторан. В прошлом году последний арендатор освободил помещение, поскольку оно стало представлять угрозу безопасности для людей. Там обветшали конструкции, к тому же возле него не раз замечали лиц без определенного места жительства, поэтому было принято решение о их демонтаже, напоминает пресс-служба горадминистрации.

Вчера 20:01

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Комментарии
Эсквайр, вчера 22:01

********************************************************************************** … а вот и эпитафия приспела - казенная, бесстрастная как милицейский протокол. Стариков всегда жалко, стариков разваливающихся на твоих глазах жалко вдвойне… С месяц тому назад с легкой руки Морозова (с легкой ли?) "Якорь" был преподнесен чит. публике как первый из задуманной редакцией серии о т.н. утраченных брендах. Автором статьи стал никому неизвестный Валерий Данилов. Это была ошибка, следствием которой стало мягко говоря не очень-то благожелательное отношение публики к представленному бренду: авторский текст был неумелым, блеклым, не расцвечен эмоционально и явно предрасполагал к критике … В комментах, действительно, превалировали критические высказывания, порой весьма жесткие. В рез-те навеки уходит этот ветеран общепита из Соломбалы как оплеванный… А ведь наверняка под его сводами вершились не только богопротивные дела, но начинающий автор почему-то недостаточно оттенил позитив, не тот взял акцент и его благие намерения не достигли цели. Кстати, автор В.Данилов на ДИ больше не появлялся ****** http://www.dvinainform.ru/archive/2017/10/09/53338.html ****** P/S; - а ведь стоило намекнуть Эсквайру, мол, надо, старина, пособи – тот бы нашел слова, выжал бы слезу, надавил на жалость и, глядишь, прощание было бы иным…

12, вчера 23:08

Рухлядь а не ресторан. А Эсквайр шизик, снова у него словесный понос. Можно даже не читать
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