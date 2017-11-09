Елена Петухова возглавила архангельское МУП «ИРЦ»

Бывший заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова возглавила муниципальное учреждение «Информационно-расчётный центр».

Елена Викторовна имеет большой опыт работы в сфере коммунального хозяйства города. Она начинала свой профессиональный путь на Вельском автотранспортном предприятии, с 2002 по 2006 годы работала начальником отдела договоров администрации Ломоносовского округа, занимала различные посты в мэрии. Затем она перешла в региональное правительство – на должность заместителя министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области. В 2016 году она была назначена заместителем главы Архангельска по городскому хозяйству, напоминает пресс-служба горадминистрации.

«Задача, которая поставлена передо мной - выстроить четкие и эффективные взаимоотношения с управляющими компаниями, выступая от лица собственника жилых помещений, находящихся в социальном найме у горожан. Этой работе будет уделено пристальное внимание, - подчеркнула Елена Петухова.