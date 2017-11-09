Возле кладбища «Миронова гора» под Северодвинском застрелили волка

Хищника ликвидировали в верховьях реки Рассоха, рядом с кладбищем «Миронова гора». Об этот сообщает пресс-служба города корабелов со ссылкой на ведущего специалист-эксперта службы охотнадзора Геннадия Коротина.

Коротин напомнил, что с начала октября этого года охотники добыли рядом с Северодвинском медведя и трёх волков. По его словам, случаи выхода крупных лесных хищников к населённым пунктам отмечались всегда. К людям волков гонит отнюдь не голод.

«Чтобы поймать лося или другое животное, надо приложить значительные усилия. Вот почему волков очень привлекают бродячие или гуляющие без хозяина собаки. Это для них - самая лёгкая добыча», - подчеркнул Геннадий Коротин.

За предыдущий охотничий сезон северодвинские охотники добыли стало около десятка серых хищников, тогда как в 2015-м их было куда меньше. Есть надежда, что сезон 2017-2018 годов численность волков под Северодвинском будет приведена к оптимальной.

Как уже сообщалось, в текущем году охотникам Поморья за убитых волков было выплачено более трёх миллионов рублей. Размер награды за одну особь - 10 тысяч рублей.