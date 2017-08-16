В Архангельске похитили табличку «Последнего адреса», за которую присудили 15 тысяч рублей

Как рассказал архангельский активист движения «Последнего адреса» Дмитрий Козлов, по факту хищения таблички будет подано заявление в полицию. По его словам, перед снятием табличка была обведена мелком или каким-то иным веществом, очевидно, для того чтобы эффектнее запечатлеть факт утраты. То есть речь вряд ли идет о маргиналах, которые хотели поживиться, сдав табличку в металлолом.
«Обращает на себя внимание то, что за ранее на сайте ИА «Красная Весна», выражающего интересы движения «Суть времени», был размещен видеоролик «НКО закон не писан», в котором представители этого движения требовали демонтажа таблички. Независимо от того, связаны ли с кражей представители «Сути времени» или нет, я надеюсь, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание», - говорит Дмитрий Козлов.
Также после согласования с инспекцией по охране объектов культурного наследия на стене указанного дома планируется установить дубликат таблички.
Напомним, что этим летом вышеназванная табличка уже оказывалась в эпицентре громкого обсуждения. Решение Дмитрия Козлова увековечить память сгинувшего в вихре сталинских репрессий рабочего обернулось судебным разбирательством и наложением штрафа в размере 15 тысяч рублей. Новость прогремела на всю страну, на неё отреагировал даже Совет по правам человека при президенте РФ, призвавший «уладить дело миром». Однако же Козлова всё равно оштрафовали.
То есть, когда прикручивали - обшивку не повредили, а вот когда откручивали - повредили. Козлов, не смеши народ!!