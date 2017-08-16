В Архангельске похитили табличку «Последнего адреса», за которую присудили 15 тысяч рублей

Стало известно, что в областном центре украдена единственная в городе табличка «Последнего адреса», установленная в память о расстрелянном рабочем Игнатии Безсонове. Неизвестные открутили ее от стены дома 35 по улице Серафимовича, повредив обшивку здания. К слову, сам дом является памятником архитектуры регионального значения.

Как рассказал архангельский активист движения «Последнего адреса» Дмитрий Козлов, по факту хищения таблички будет подано заявление в полицию. По его словам, перед снятием табличка была обведена мелком или каким-то иным веществом, очевидно, для того чтобы эффектнее запечатлеть факт утраты. То есть речь вряд ли идет о маргиналах, которые хотели поживиться, сдав табличку в металлолом.

«Обращает на себя внимание то, что за ранее на сайте ИА «Красная Весна», выражающего интересы движения «Суть времени», был размещен видеоролик «НКО закон не писан», в котором представители этого движения требовали демонтажа таблички. Независимо от того, связаны ли с кражей представители «Сути времени» или нет, я надеюсь, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание», - говорит Дмитрий Козлов.

Также после согласования с инспекцией по охране объектов культурного наследия на стене указанного дома планируется установить дубликат таблички.

Напомним, что этим летом вышеназванная табличка уже оказывалась в эпицентре громкого обсуждения. Решение Дмитрия Козлова увековечить память сгинувшего в вихре сталинских репрессий рабочего обернулось судебным разбирательством и наложением штрафа в размере 15 тысяч рублей. Новость прогремела на всю страну, на неё отреагировал даже Совет по правам человека при президенте РФ, призвавший «уладить дело миром». Однако же Козлова всё равно оштрафовали.