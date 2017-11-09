Пьяная северянка ударила судебного пристава и порвала на нём форму

Прокурором Вилегодского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы села Ильинско-Подомское Марины К. Ей инкриминируется применение насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что 16 августа К. находилась в здании судебного участка в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные требования судебного пристава о предоставлении паспорта для составления в отношении нее протокола об административном правонарушении, она стала вести себя агрессивно. В присутствии работников суда женщина оскорбляла судебного пристава, выражалась грубой нецензурной бранью.

Далее К., желая избежать привлечения к административной ответственности, попыталась скрыться из здания суда. Но её задержал судебным пристав, которому оказала сопротивление. А именно - ударила в область грудной клетки, сдавливала руки. В результате представителю власти была причинена физическая боль. Также обвиняемая порвала ему форменное обмундирование.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Вилегодский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.