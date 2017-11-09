В областном центре пройдут «Архангелогородские гостины»

Фото с сайта администрации г. Архангельска

С 23 по 25 ноября в региональной столице состоится V фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины - 2017».

Он откроется выступлением одного из старейших детских танцевальных коллективов России — Московского городского творческого коллектива народный хореографический ансамбль «Школьные годы». Концерт состоится на главной сцене АГКЦ 23 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вниманию северян москвичи представит оригинальные номера, основанные на народных и культурных традициях народов как нашей страны, так и мира.

В рамках работы фестиваля пройдёт международная научно-практическая конференция «Традиции, профессионализм, новаторство – залог достижения успеха». Также будут работкруглые столы, лаборатории опыта, семинары для руководителей и специалистов учреждений культуры, студентов высших и средних образовательных организаций в сфере культуры.