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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/20/54039.html

Общество

В областном центре пройдут «Архангелогородские гостины»

В областном центре пройдут «Архангелогородские гостины»
Фото с сайта администрации г. Архангельска
С 23 по 25 ноября в региональной столице состоится V фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины - 2017».

Он откроется выступлением одного из старейших детских танцевальных коллективов России — Московского городского творческого коллектива народный хореографический ансамбль «Школьные годы». Концерт состоится на главной сцене АГКЦ 23 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вниманию северян москвичи представит оригинальные номера, основанные на народных и культурных традициях народов как нашей страны, так и мира.

В рамках работы фестиваля пройдёт международная научно-практическая конференция «Традиции, профессионализм, новаторство – залог достижения успеха». Также будут работкруглые столы, лаборатории опыта, семинары для руководителей и специалистов учреждений культуры, студентов высших и средних образовательных организаций в сфере культуры.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 17:42

а лапти в продаже будут надоела рдежда 21 века
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