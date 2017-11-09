Подпишись на газету «Правда Севера»» и сэкономь

С 1 по 10 декабря пройдёт всероссийская декада подписки. Для читатаелей это отличная возможность оформить подписку с выгодой для себя.

В ходе декады во всех отделениях Почты России и на сайте http://podpiska.pochta.ru. можно будет подписаться на «Правду Севера» со значительной скидкой. А именно — всего за 93 рубля в месяц.

Сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства. Это позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона, сделав подарок не только себе, но и близким людям.

Теперь о призах. Их будет много, но главный приз – это, конечно, же, путевка в санаторий «Беломорье». В розыгрыше путевки может участвовать любой человек, оформивший подписку на газету «Правда Севера».*

Также газета приготовила для своих подписчиков специальные выездные акции в отделениях почтовой связи. Из приведённого ниже перечня вы можете найти ближайший к себе адрес, почтового отделения, прийти туда в указанный день, подписаться на «Правду Севера» и получить гарантированный подарок. Вас ждут чайные наборы от компании «Самовар» и множество полезных подарков для здоровья от Архангельского водорослевого комбината. Подробности можно узнать по телефонам +79027039309 и 65-63-26.

Итак, акции будут проводиться в следующих местах:

- 1 декабря – 11 ОПС Дружбы ул, 39, к.1, (о. Краснофлотский)

- 2 декабря – 12 ОПС Мусинского ул, 15

- 4 декабря - 18 ОПС Юнг Военно-Морского Флота ул, 9, к.1,

- 5 декабря – 19 ОПС Приморская ул, 16

- 6 декабря – 64 ОПС Маймаксанская ул, 102

- 7 декабря – 38 ОПС Речников ул, 48

- 8 декабря – 48 ОПС Центральная ул, 24

- 9 декабря – 72 ОПС Комсомольская, 49

Поспешите, так как декада подписки продлится всего 10 дней!

* Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте pravdasevera.ru или по телефону 65-63-26. 16+