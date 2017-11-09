Онежская аптека поплатилась 50 тысячами рублей за непереоборудованный пандус

У судебных приставов Онеги на исполнении находились исполнительные производства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидам и иным маломобильным гражданам в здания.

В одном случае, это необходимо было сделать путём реконструкции, а именно, изменением угла наклона уже существующего пандуса при входе в аптеку. В другом надлежало оборудовать пандусом вход в детскую школу искусств.

Необходимо отметить, что администрация школы искусств после разъяснения со стороны судебного пристава-исполнителя о последствиях неисполнения судебного решения все необходимые работы провела в установленный срок. Проверка на месте подтвердила, что в настоящее время детям – инвалидам обеспечен беспрепятственный доступ в помещение школы. Исполнительное производство окончено.

А вот затягивание переоборудование пандуса при входе в аптеку привело организацию-должника к дополнительным расходам. За неисполнение решения суда в установленный срок с неё был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Во избежание других мер принудительного исполнения должником были проведены все необходимые работы по реконструкции пандуса, сообщает пресс-служба регионального УФССП.