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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/20/54034.html

Общество

Поморье и Исландия хотят развивать совместное партнёрство

Поморье и Исландия хотят развивать совместное партнёрство
Фото с сайта icelandflag.facts.co
В Архангельскую область с неофициальным визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в РФ Берглинд Асгейрсдоттир. В поездке его сопровождают представители деловых кругов страны.

Посещение Поморья стало продолжением двусторонних контактов, которые наметились в ходе визита в Архангельск на Международный Арктический форум «Арктика-территория диалога» президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона и поездки делегации Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым в Исландию в ноябре этого года.

Представители исландского судостроительного консорциума KNARR и компании «Наутик ЛТД», занимающейся производством комплектующих для трубопроводов, сегодня встретятся с руководителями ведущих рыбопромышленных и судостроительных предприятий нашего региона. Они намерены представить свои проекты в области судостроения для оценки перспектив сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, исландские гости посетят базу технического обслуживания Архангельского тралового флота. Также они побывают в САФУ и СГМУ, историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» и Северном морском музее для обсуждения возможностей партнерства, научного и творческого обмена.

Результаты визита делегация Исландии обсудит на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, которая состоится завтра, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

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