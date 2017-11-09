Поморье и Исландия хотят развивать совместное партнёрство

В Архангельскую область с неофициальным визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в РФ Берглинд Асгейрсдоттир. В поездке его сопровождают представители деловых кругов страны.

Посещение Поморья стало продолжением двусторонних контактов, которые наметились в ходе визита в Архангельск на Международный Арктический форум «Арктика-территория диалога» президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона и поездки делегации Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым в Исландию в ноябре этого года.

Представители исландского судостроительного консорциума KNARR и компании «Наутик ЛТД», занимающейся производством комплектующих для трубопроводов, сегодня встретятся с руководителями ведущих рыбопромышленных и судостроительных предприятий нашего региона. Они намерены представить свои проекты в области судостроения для оценки перспектив сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, исландские гости посетят базу технического обслуживания Архангельского тралового флота. Также они побывают в САФУ и СГМУ, историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» и Северном морском музее для обсуждения возможностей партнерства, научного и творческого обмена.

Результаты визита делегация Исландии обсудит на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, которая состоится завтра, сообщают в пресс-службе регионального правительства.