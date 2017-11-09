В Северодвинске торжественно открыли новую дорогу

Вчера в городе корабелов состоялась торжественная церемония открытия магистрали, соединяющей проспекты Морской и Победы. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было подписано 17 ноября.

Начальник управления строительства и архитектуры горадминистрации Антон Кириллов рассказал, что все работы подрядчик выполнил в полном объеме и в срок, установленный муниципальным контрактом. Протяженность дороги составляет 319 метров.

По словам Кириллова, городской бюджет потратил на строительство объекта 35 миллионов рублей. Речь идёт как о самом возведении дороги, так и о создании инфраструктуры. Помимо дорожного покрытия, подрядчик выполнил освещение, прокладку ливневой канализации, устройство тротуаров, установку леерного ограждения и ряд других работ.

Как отметил глава Северодвинска Игорь Скубенко, современная транспортная артерия не только обеспечит комфорт жителей этого района, откроет новые логистические маршруты, но и даст импульс к развитию двух новых городских кварталов.