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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/19/54027.html

Общество

Архангельский обзор за неделю: развитие в кредит

Архангельский обзор за неделю: развитие в кредит
На прошлой неделе в Архангельске в первом чтении был принят главный финансовый документ — бюджет области на 2018 год. Несмотря на положительный момент — его социальную направленность, кредитные обязательства продолжают быть угрозой.
Событие недели: мы делили… бюджет

Докладывая на сессии облсобрания, министр финансов Елена Усачева ответила на вопрос одного из депутатов так: тяжело, что есть кредиты, но мы их отдаем. А коммерческие заменяем на бюджетные, то есть, беспроцентные. Однако сумма долга области все равно настораживает.

Бюджет на 2018 год снова будет дефицитным. Общий объем доходов запланирован в сумме 67 миллиардов 25 миллионов 214 тысяч рублей, объем расходов — 68 миллиардов 879 миллионов 658 тысяч, дефицит составит 1 миллиард 854 миллиона 443 тысячи рублей. Понятно, что его придется покрывать. Елена Усачева видит решение вопроса в приватизации областного имущества. В этом ее активно поддерживают и депутаты. Когда копятся долги, приходится что-то продавать из нажитого. Лучшего способа пока не придумали.

Теперь о долгах. Предельный объем государственного долга на 2018 года установлен в сумме 51 миллиард 869 миллионов 44 тысячи рублей. На 2019 год он вырастет еще на три миллиарда, на 2020-й — еще на три. В следующем году более двух миллиардов бюджетных рублей уйдет на погашение этого долга, примерно столько же — в 2019-м, чуть меньше — в 2020-м.

Но отвлечемся от цифр, - они, на первый взгляд, настораживают. С другой стороны, областное правительство вот уже который год сохраняет социальную направленность бюджета, не режет по больному — врачам, учителям, работникам культуры. В общей структуре расходной части бюджета 69 процентов – это ассигнования на отрасли социальной сферы. Это очень неплохо, учитывая то, в каком положении сегодня находится социалка.

Сохраняется и существенная помощь муниципальным образованиям - 29 процентов расходов областного бюджета (или почти 20 миллиардов рублей) будет направлено в местные бюджеты – на исполнение государственных и муниципальных полномочий. В виде нецелевой финансовой поддержки муниципальным образованиям выделяется 3,7 миллиарда рублей – это на полмиллиарда больше, чем в текущем году.

Объем дорожного фонда на 2018 год составит 3,7 миллиарда рублей. Из них на содержание и капитальный ремонт региональных трасс будет направлено 3,1 миллиарда, на поддержку муниципальных дорожных фондов — почти 280 миллионов рублей.

Если подвести небольшой итог (учитывая, что бюджет будет еще проходить второе чтение), то можно сказать так: несмотря на трудности и разного рода внешние факторы, казна Поморья остается сбалансированной. Есть и инвестиционная программа, что позволит построить ряд объектов социальной сферы. Пугают, конечно, долги и кредиты. Но, с другой стороны, большинство россиян сегодня закредитованы. Получается, чтобы развиваться, что-то строить и поднимать зарплату бюджетникам, необходимо занимать. Главное, чтобы проценты не были грабительскими (а лучше и вовсе без них) и было чем отдавать. А перспектива жить по средствам пока, увы, недостижима почти для всех регионов страны. Будем реалистами и снова затянем пояса…

Рейтинг недели: малоэффективные депутаты

На прошлой неделе Центр политических технологий провел третье исследование эффективности работы депутатов Госдумы в российских регионах. В рамках этого исследования была изучена работа депутатов в период с июля по сентябрь 2017 г.

Попали в рейтинг и наши, архангельские депутаты Госдумы. Среди них только «справедливоросска» Ольга Епифанова, занимающая высокий пост вице-спикера Думы, была оценена как «средне эффективная». А ее коллеги из «Единой России» Елена Вторыгина, Андрей Палкин и Дмитрий Юрков снова получили отрицательные оценки экспертов. Ранее они такие оценки уже получали — за период с апреля по июнь 2017 года. 

Вокруг этих экспертных оценок на нашем сайте и в социальных сетях разгорелись споры. Некоторые согласились с рейтингом, признав наших законодателей фигурами скорее представительскими. Мол, ленточки режут да речи говорят, а дел пока не видать. Другие комментаторы указали на сравнительную «парламентскую молодость» депутатов Палкина и Юркова. Кстати, Палкину в этом году пришлось решать свои личные проблемы, связанные с задолженностью перед налоговой, а потому мелькал он в СМИ в основном по этому поводу. Что касается Дмитрия Юркова, то нельзя не назвать его активным депутатом: много комментирует, вносит инициативы, откликается на самые болезненные экономические проблемы. Но что-то все равно не хватает…

На мой взгляд, причина низких оценок депутатов еще и в слабом лоббизме интересов региона на федеральном уровне. Люди ждут от наших думцев, что они смогут отстоять «северные», как-то решат проблему повальной миграции, заступятся за пенсионеров и бюджетников, а также выбьют для Архангельской области побольше денег на устранение финансовой бреши и, естественно, на развитие. Вот взять депутатов Госдумы из Татарстана: их регулярно признают лучшими лоббистами. Знают все входы и выходы в кремлевские и правительственные кабинеты. Ведь именно этого и ждут от депутатов люди — защиты. Все остальное — пиаровский пар, который уже давно не приносит должного эффекта. 

Кстати, было бы интересно помимо экспертов узнать мнение избирателей — как бы они оценили своих депутатов. Как-никак, с даты выборов прошло уже больше года, пора заканчивать «впрягаться» и начинать работать...
Алексей Морозов, Сегодня 12:23

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Комментарии
12, сегодня 14:19

По поводу депутатов ГД. От того, есть они или нет, ничего не зависит. Если завтра Госдумы не будет, в России ничего не изменится. Зато сократятся расходы.

Эсквайр, сегодня 14:56

******************************************************************* …ну-ка, ну-ка, чего он тут "наобзирал"?.. таак, цифирь, финансы - чушь, так-так, таак… Ладно, автору – расслабиться, критика будет благосклонной к нему, хотя бы за отсутствием достойного предмета для оной. Касаемо недостаточного поголовья депутатов-лоббистов – НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛО! Буйных надо в депутаты, а не таких вот, как местные комментаторы-молчальники и сквернословы, которые только зря место на ДИ занимают и которые умны ровно до той поры, пока рот не откроют… А чтоб развеять скуку, песня "Вологда" из цикла "Лучшие песни нашей Родины-СССР" ******** https://www.youtube.com/watch?v=5FHDIr4Uyws

Эсквайр, сегодня 16:56

Бюджет на 2018 год снова будет дефицитным. Общий объем запланирован в сумме 68 миллиардов 879 миллионов… ***************************************************************** для сравнения (из И-нета *** http://svpressa.ru/war21/article/186484/ ***) - один «Белый лебедь» (стратегический бомбардировщик) обходится в 250 млн. долларов. Сейчас это 15 млрд. рублей. …стратегический подводный ракетоносец «Борей» обходится в 23 млрд. Т.е., весь бюджет АО – это три "Борея" или 4,5 "Лебедя"… я за "Бореи" и "Лебедей" - увы, жизнь заставляет тратиться непроизводительно, супостат не дремлет

Владимир Ненеску, сегодня 17:46

Зная ресурсы Архангельской области, её возможности, её историю и славу и то, каким образом всё это разворовывается, неуд ставится всем без исключения депутатам-дармоедам, которых мы к тому же и не избираем.

Владимир Ненеску, сегодня 17:52

Это коротко: В Архангельской области открыта единственная в Европе алмазоносная провинция. В регионе открыты значительные запасы известняков, доломитов, цементного сырья, гипсов и ангидридов, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных ископаемых.

Степан, сегодня 17:53

Я помню советские годы, когда с депутатов строго спрашивали! И не получали они тогда по 400 тысяч как сейчас. За что такие деньги? Бюджет по швам трещит!

Эсквайр, сегодня 18:46

Насколько мне известно, наиболее важные и прибыльные недра на территории АО находятся в федеральной собственности, так что неча разевать рот на чужой каравай… Уж ежели поморы в свое время исконное свое-треску не смогли отстоять и бездарно её просра.., чуть ли не добровольно подарив этот ресурс другому дяде, то недра им точно не отдадут. А все потому (повторюсь), что настоящих буйных мало

Эсквайр - Степану, сегодня 18:59

распалю я себя, растравлю, на полоке у самого краюшка я сомненья в себе истреблю… Сходи в баню, чудак – там все одинаковы, а может статься и часть комплексов с себя скинешь, если твое, не знавшее лишних калорий, тело будет выглядеть разительным контрастом на фоне окружающих тебя мерзких брюх, животов и прочей желеобразной и рыхлой плоти

юра, сегодня 19:36

Петушок гомосячий Эсквайр! Ты актив или пассив?
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