Архангельский обзор за неделю: развитие в кредит

На прошлой неделе в Архангельске в первом чтении был принят главный финансовый документ — бюджет области на 2018 год. Несмотря на положительный момент — его социальную направленность, кредитные обязательства продолжают быть угрозой.

Событие недели: мы делили… бюджет





Докладывая на сессии облсобрания, министр финансов Елена Усачева ответила на вопрос одного из депутатов так: тяжело, что есть кредиты, но мы их отдаем. А коммерческие заменяем на бюджетные, то есть, беспроцентные. Однако сумма долга области все равно настораживает.





Бюджет на 2018 год снова будет дефицитным. Общий объем доходов запланирован в сумме 67 миллиардов 25 миллионов 214 тысяч рублей, объем расходов — 68 миллиардов 879 миллионов 658 тысяч, дефицит составит 1 миллиард 854 миллиона 443 тысячи рублей. Понятно, что его придется покрывать. Елена Усачева видит решение вопроса в приватизации областного имущества. В этом ее активно поддерживают и депутаты. Когда копятся долги, приходится что-то продавать из нажитого. Лучшего способа пока не придумали.





Теперь о долгах. Предельный объем государственного долга на 2018 года установлен в сумме 51 миллиард 869 миллионов 44 тысячи рублей. На 2019 год он вырастет еще на три миллиарда, на 2020-й — еще на три. В следующем году более двух миллиардов бюджетных рублей уйдет на погашение этого долга, примерно столько же — в 2019-м, чуть меньше — в 2020-м.





Но отвлечемся от цифр, - они, на первый взгляд, настораживают. С другой стороны, областное правительство вот уже который год сохраняет социальную направленность бюджета, не режет по больному — врачам, учителям, работникам культуры. В общей структуре расходной части бюджета 69 процентов – это ассигнования на отрасли социальной сферы. Это очень неплохо, учитывая то, в каком положении сегодня находится социалка.





Сохраняется и существенная помощь муниципальным образованиям - 29 процентов расходов областного бюджета (или почти 20 миллиардов рублей) будет направлено в местные бюджеты – на исполнение государственных и муниципальных полномочий. В виде нецелевой финансовой поддержки муниципальным образованиям выделяется 3,7 миллиарда рублей – это на полмиллиарда больше, чем в текущем году.





Объем дорожного фонда на 2018 год составит 3,7 миллиарда рублей. Из них на содержание и капитальный ремонт региональных трасс будет направлено 3,1 миллиарда, на поддержку муниципальных дорожных фондов — почти 280 миллионов рублей.





Если подвести небольшой итог (учитывая, что бюджет будет еще проходить второе чтение), то можно сказать так: несмотря на трудности и разного рода внешние факторы, казна Поморья остается сбалансированной. Есть и инвестиционная программа, что позволит построить ряд объектов социальной сферы. Пугают, конечно, долги и кредиты. Но, с другой стороны, большинство россиян сегодня закредитованы. Получается, чтобы развиваться, что-то строить и поднимать зарплату бюджетникам, необходимо занимать. Главное, чтобы проценты не были грабительскими (а лучше и вовсе без них) и было чем отдавать. А перспектива жить по средствам пока, увы, недостижима почти для всех регионов страны. Будем реалистами и снова затянем пояса…





Рейтинг недели: малоэффективные депутаты





На прошлой неделе Центр политических технологий провел третье исследование эффективности работы депутатов Госдумы в российских регионах. В рамках этого исследования была изучена работа депутатов в период с июля по сентябрь 2017 г.





Попали в рейтинг и наши, архангельские депутаты Госдумы. Среди них только «справедливоросска» Ольга Епифанова, занимающая высокий пост вице-спикера Думы, была оценена как «средне эффективная». А ее коллеги из «Единой России» Елена Вторыгина, Андрей Палкин и Дмитрий Юрков снова получили отрицательные оценки экспертов. Ранее они такие оценки уже получали — за период с апреля по июнь 2017 года.





Вокруг этих экспертных оценок на нашем сайте и в социальных сетях разгорелись споры. Некоторые согласились с рейтингом, признав наших законодателей фигурами скорее представительскими. Мол, ленточки режут да речи говорят, а дел пока не видать. Другие комментаторы указали на сравнительную «парламентскую молодость» депутатов Палкина и Юркова. Кстати, Палкину в этом году пришлось решать свои личные проблемы, связанные с задолженностью перед налоговой, а потому мелькал он в СМИ в основном по этому поводу. Что касается Дмитрия Юркова, то нельзя не назвать его активным депутатом: много комментирует, вносит инициативы, откликается на самые болезненные экономические проблемы. Но что-то все равно не хватает…





На мой взгляд, причина низких оценок депутатов еще и в слабом лоббизме интересов региона на федеральном уровне. Люди ждут от наших думцев, что они смогут отстоять «северные», как-то решат проблему повальной миграции, заступятся за пенсионеров и бюджетников, а также выбьют для Архангельской области побольше денег на устранение финансовой бреши и, естественно, на развитие. Вот взять депутатов Госдумы из Татарстана: их регулярно признают лучшими лоббистами. Знают все входы и выходы в кремлевские и правительственные кабинеты. Ведь именно этого и ждут от депутатов люди — защиты. Все остальное — пиаровский пар, который уже давно не приносит должного эффекта.





Кстати, было бы интересно помимо экспертов узнать мнение избирателей — как бы они оценили своих депутатов. Как-никак, с даты выборов прошло уже больше года, пора заканчивать «впрягаться» и начинать работать...