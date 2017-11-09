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Воскресенье, 19 ноября, 20:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/19/54024.html
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Еще не зима. В Поморье относительно теплая погода
Она будет колебаться от -3°С до +2°С, и лишь в северных районах — от ноля до -5°С.
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, по преимуществу с осадками — мокрым снегом и местами на юге — даже дождём. Ветер будет юго-западный и южный 4-9 метров в секунду, в южной половине Поморья — до 12 метров в секунду.
На следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры, сообщает sevmeteo.
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