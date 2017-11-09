Еще не зима. В Поморье относительно теплая погода Она будет колебаться от -3°С до +2°С, и лишь в северных районах — от ноля до -5°С. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, по преимуществу с осадками — мокрым снегом и местами на юге — даже дождём. Ветер будет юго-западный и южный 4-9 метров в секунду, в южной половине Поморья — до 12 метров в секунду. На следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры, сообщает sevmeteo. Нашли ошибку? Выделите текст,

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