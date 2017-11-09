Сейчас алкогольная продукция изъята, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В отношении женщины-продавца возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит наказание в виде штрафа.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/18/54023.html
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В Котласском районе полиция пресекла торговлю спиртным на дому
Фото Ивана Малыгина
Сотрудниками правоохранительных органов в посёлке Вычегодский Котласского района пресечён факт продажи спиртосодержащей продукции в одной из квартир дома.
Сейчас алкогольная продукция изъята, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В отношении женщины-продавца возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит наказание в виде штрафа.
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