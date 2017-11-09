Северянка стала фигурантом уголовного дела из-за пожара в своём жилье

В апреле этого года произошел пожар в квартире муниципального жилого дома, расположенного в поселке Пригородный Каргопольского района. Огонь уничтожил кровлю здания, повредил две квартиры и имущество граждан.

Материальный ущерб от пожара составил более 760 тысяч руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС РФ.

В ходе расследования удалось установить, что гражданка Д., проживающая в одной из квартир по договору социального найма, самовольно подключила своё жильё к электроснабжению. Помимо этого, она эксплуатировала ветхую электропроводку, имеющую видимые повреждения изоляции. Таким образом, женщина подвергала опасности не только себя, но и остальных проживающих в доме людей. Итогом всего явились короткое замыкание и последующий пожар.

Деяния гражданки Д. были квалифицированы как уничтожение чужого имущества в крупном размере путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности. В результате был составлен обвинительный акт, который утвержден прокурором и направлен в суд – для привлечения виновницы пожара к уголовной ответственности.