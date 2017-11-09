В Северодвинске ведётся приёмка отремонтированных лифтов

Вчера комиссия оценивала качество капремонта восьми лифтов в двух многоквартирных домах на улице Трухинова, 16 и 20 в городе корабелов. В её состав вошли представители комитета ЖКХ, транспорта и связи горадминистрации, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, управляющей организации.

В этом году будут капитально отремонтированы 144 лифта в 32 северодвинских домах. Подрядчиком выступает ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» из Подмосковья.

На сегодняшний день комиссией приняты 48 лифтов. Пять из них (на улице Трухинова, 22 и 12) уже введены в эксплуатацию.

По остальным управляющая организация готовит пакет документов для страхования и регистрации. Затем они тоже будут запущены. Это восемь лифтов на улице Ломоносова, 100, три лифта на бульваре Строителей, 17, два лифта на бульваре Строителей, 13, два лифта на Приморском бульваре, 34, восемь лифтов на Приморском бульваре, 12, два лифта на улице Дзержинского, 11, два лифта на бульваре Строителей, 9, пять лифтов на улице Ломоносова, 87, семь лифтов на улице Трухинова, 20 и четыре лифта на улице Трухинова, 16.

На 85 лифтах ведутся монтажные работы. В дома на улицах Трухинова, 3, Юбилейной, 7, 23 и Советских Космонавтов, 16 завезено оборудование. К его установке подрядчик приступит в ближайшее время, сообщает пресс-служба северодвинской горадминистрации.