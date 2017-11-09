Архангелогородцы хотят видеть памятник трамваю возле МРВ

С 30 октября по 17 ноября на сайте администрации Архангельска проводился опрос. В ходе него горожане высказали свое мнение о наиболее предпочтительном месте установки трамвайного вагона как экскурсионного объекта.

Архангелогородцам было предложено пять вариантов размещения экспоната: на территории детского парка «Потешный двор», на проспекте Ленинградский у магазина «Депо», на территории у Морского-речного вокзала, в Петровском парке и на Красной пристани.

Больше всего голосов отдано в пользу территории у Морского-речного вокзала, сообщает пресс-служба горадминистрации.