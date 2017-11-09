Архангелогородцы хотят видеть памятник трамваю возле МРВ

Архангелогородцам было предложено пять вариантов размещения экспоната: на территории детского парка «Потешный двор», на проспекте Ленинградский у магазина «Депо», на территории у Морского-речного вокзала, в Петровском парке и на Красной пристани.
Больше всего голосов отдано в пользу территории у Морского-речного вокзала, сообщает пресс-служба горадминистрации.
…во, блин, умники, додумались, доигрались в демократию – да поставить трамвай на МОРСКОЙ-РЕЧНОЙ вокзал, это все равно, что шхуну "Запад" установить на ж/д вокзале. Он же по рееельсам ездил!
история города Глупова, витька давно в сенате, но дурь живет