В Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Владимир»

Сегодня на северодвинском ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».

Новейший ракетоносец – головной корабль проекта «Борей-А», спроектированный в конструкторском бюро «Рубин» и принадлежащий к четвертому поколению атомного флота. По сравнению с предшественниками, АПЛ проекта «Борей-А» имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем.

«Начало строительства АПЛ проекта «Борей-А» служит доказательством того, что отечественная школа подводного ракетостроения развивает свои лучшие традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность учёных, конструкторов, корабелов», - отметил на торжественной церемонии открытия главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Сейчас на стапелях «Севмаша» продолжаются работы по созданию ещё четырех АПЛ проекта «Борей-А». Эти корабли станут основой морских стратегических ядерных сил.

Впереди у «Князя Владимира» – необходимый цикл заводских и государственных испытаний, которые будут обеспечивать сдаточная команда «Севмаша» и сформированный экипаж атомохода.