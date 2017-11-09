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В Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Владимир»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/17/54010.html

Общество

В Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Владимир»

В Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Владимир»
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Сегодня на северодвинском ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».

Новейший ракетоносец – головной корабль проекта «Борей-А», спроектированный в конструкторском бюро «Рубин» и принадлежащий к четвертому поколению атомного флота. По сравнению с предшественниками, АПЛ проекта «Борей-А» имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем.

«Начало строительства АПЛ проекта «Борей-А» служит доказательством того, что отечественная школа подводного ракетостроения развивает свои лучшие традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность учёных, конструкторов, корабелов», - отметил на торжественной церемонии открытия главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Сейчас на стапелях «Севмаша» продолжаются работы по созданию ещё четырех АПЛ проекта «Борей-А». Эти корабли станут основой морских стратегических ядерных сил.

Впереди у «Князя Владимира» – необходимый цикл заводских и государственных испытаний, которые будут обеспечивать сдаточная команда «Севмаша» и сформированный экипаж атомохода.

Вчера 16:51

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