Лучшие работники бытовой сферы награждены в Архангельске фото с сайта администрации Архангельска В администрации Архангельска состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения». Ежегодно конкурс проводится с целью повышения престижа профессий отрасли торговли, повышения профессионального мастерства и развития творческой инициативы работников торговли. Конкурс «Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения» проводился по семи номинациям. Все участники показали очень высокий уровень и практического мастерства, и теоретических знаний. В состязании принимали участие работники предприятий бытового обслуживания населения всех форм собственности. В конкурсе «Лучший работник предприятия бытового обслуживая населения» лучшими признаны: «Лучший приемщик-администратор» - Дарья Дружинина (администратор салона красоты «Color bar» общества с ограниченной ответственностью «МЛ Сервис»). «Мастером - золотые руки» признаны Татьяна Гайко - мастер-парикмахер студии красоты «Enjoy»; индивидуальный предприниматель Николай Ардаткин Леонидовича (ювелирная мастерская « Gold мастер»); «За верность профессии» награждены Лариса Лукина (мастер по маникюру студии красоты «Enjoy»; Надежда Бобрик (гладильщик белья МУП «Стигла»). «За активность и стремление к развитию» отмечены индивидуальный предприниматель Светлана Кушнирчук (мастер-парикмахер салона красоты «Beauty room Svetlana Kushnirchuk»). «За большой личный вклад в развитие предприятия» награждена Анна Смурова (мастер-парикмахер парикмахерской «Карамель»), слесарь МУП «Стигла» Вячеслав Шмаков. За внедрение новых форм и методов работы отмечена Марина Лебедь (парикмахер-стилист салона красоты «Color bar»). Благодарственные письма управления торговли и услуг населению департамента экономического развития вручены парикмахеру салона красоты «Аура» Наталье Дымовой, предпринимателям Владимиру Бадогину, Наталье Радичевой. Нашли ошибку? Выделите текст,

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