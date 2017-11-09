Когда исчезнут "пазики"? Администрация города объявила новый аукцион

Администрация Архангельска вновь разместила извещение о проведении аукциона на заключение муниципального контракта по обслуживанию городских маршрутов №11, №76 и №38.

По результатам первого аукциона был заключен контракт с ИП Яковлевым, но подрядчик не предоставил документы, подтверждающие возможность обслуживания низкопольными автобусами среднего класса. Контракт был расторгнут, и по инициативе городских властей ИП Яковлев внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

- Мы провели дополнительный детальный анализ рынка транспортных средств, в том числе, запрашивали информацию о наличии у производителей автобусов нужно класса. По итогам мониторинга, внесены некоторые изменения в аукционную документацию. Так, предполагается, что подрядчик с 20 декабря должен будет вывести на маршруты №11 и №76 не менее 10 низкопольных автобусов среднего класса не старше 2017 года выпуска вместимостью не менее 64 посадочных мест. И до 1 марта 2018 года подрядчик обязан будет заменить оставшийся подвижной состав также на низкопольные автобусы среднего класса 2018 года выпуска. Поскольку ПТС за следующий год начинают выдаваться с сентября текущего года, это условие является разумным, - пояснил подробности начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов.

Всего маршруты №11 и №76 должны обслуживать 26 транспортных средств среднего класса, а маршрут №38, который совершает перевозки по о. Кего, – один автобус малого класса. Аукцион состоится в конце ноября, и по его результатам будет определен победитель.