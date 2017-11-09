Стрелять нельзя, пугать можно: памятка для жителей Поморья при встрече с волком

В Архангельской области за последнее время лесные хищники всё чаще стали наведываться к людям. Причём как к живым, так и к мёртвым. Еще пока не забылась история с северодвинским кладбищем «Миронова гора», переведённым на осадный режим из-за шастающего в его окрестностях медведя.

Северодвинску вообще «везёт» на плотоядную живность — то мишка нагрянет чуть ли не в центр города, то одинокий голодный волк рыщет в садово-огороднических товариществах. Впрочем, подобная картина характерна не только для столицы атомного судостроения. Тенденция выхода зверя к жилищу человека прослеживается во многих муниципалитетах региона.

В первую очередь представители дикой фауны выбираются поближе к населённым пунктам из-за запаховых меток, источаемых пищевыми отходами. Оставляя догнивать «съедобный» мусор на помойке, многие из нас даже не ведают, что прикармливают таким образом потенциальную опасность. Также хищники не прочь полакомиться лёгкой добычей в виде собак и прочей одомашненных «братьев меньших».

Всего с начала года поступило более пяти десятков обращений, связанных с появлением волков и медведей в непосредственной близости от жилья человека. Чаще всего незваные гости дают о себе знать в СОТах, на окраинах крупнейших городов Поморья и в деревнях.

Как сообщил представитель областного министерства природных ресурсов и ЛПК Николай Лукьяненко, на текущий момент в наших лесах насчитывается 1500 особей волков и свыше 18 тысяч медведей. Что касаемо «серых разбойников», то региональные власти стараются стимулировать их отстрел рублём. Охотник, принесший шкуру убитого им зверя в лесничество, вправе получить премиальные 10 тысяч рублей из бюджета. Причём шкура также остаётся у него. Охотиться на волка можно без ограничений — он не является лимитированным зверем. Для этого достаточно лишь заплатить госпошлину в 650 рублей. Каждый, кто добыл указанного хищника, имеет приоритетное право на разрешение стрелять лося и медведя.

За текущий год жители Архангельской области сдали более 350 волчьих шкур, за которые казна выплатила три миллиона рублей.

С медведем ситуация посложнее. «Зеленый свет» на его убийство стоит три с половиной тысяч рублей. В год разрешено добывать примерно тысячу косолапых, однако на практике отстреливается не более 300-400 особей. Особой популярность у охотников мишка не пользуется, поскольку он представляет низкую товарную цену и часто болеет трихинеллёзом, который трудно диагностировать изначально. В случае же обнаружения после отстрела трофей подлежит уничтожению. Кстати, стимулирующие премиальные за медведя не выплачивают.

Немаловажная деталь для простых обывателей: если вы встретились с опасным визитёром (ну, скажем, с волком) в пределах городской черты (куда входят дачные участки и СОТы), то стрелять здесь категорически запрещено. Этим должны заняться профессиональные охотники и полиция, следовательно, за помощью надо обращаться именно к ним. Лучше всего хищника напугать взрывами петард или ещё какими-то звуковыми эффектами. Но если вы в целях самообороны расправитесь с хищником путём рукопашной схватки — то здесь с вас никто ничего не спросит.