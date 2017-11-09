В архангельских храмах помянут жертв ДТП

Жертв дорожно-транспортных происшествий помянут 19 ноября в храмах Архангельской епархии. Также в церквях помолятся о здравии всех участников дорожного движения.

День памяти жертв ДТП отмечают с 1993 года. Он призван привлечь внимание к печальному факту: во всем мире в результате аварий ежедневно погибают три тысячи человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть погибших и пострадавших ― молодежь.

Идея отмечать день памяти дорожных аварий принадлежит британскому благотворительному фонду помощи жертвам ДТП. С 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала мировое сообщество признать Всемирный день памяти жертв дорожных аварий и отмечать его в третье воскресенье ноября.