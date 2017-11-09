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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/17/53998.html

Общество

Архангельские приставы за час работы на дороге взыскали с должников 112 тысяч рублей

Архангельские приставы за час работы на дороге взыскали с должников 112 тысяч рублей
Вчера в Архангельске судебные приставы и сотрудники ГИБДД в очередной раз объединили свои усилия в выявлении должников среди автовладельцев с помощью аппаратно-программного комплекса «Ураган».

Всего лишь за час работы водители погасили задолженностей на сумму порядка 112 тысяч рублей. Причём у одного из должников был арестован автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП

За довольно короткое время посетить «мобильный пункт» судебных приставов пришлось пятерым архангелогородцам. У одного их них оказалась внушительная сумма долга по алиментам – порядка одного миллиона рублей. На принадлежащий должнику автомобиль «ВАЗ» судебным приставом-исполнителем был наложен арест. Если мужчина в кратчайшие сроки не предпримет мер к погашению задолженности, то его транспортное средство будет изъято и передано на реализацию.

А вот общение судебного пристава с остановленной за долги автоледи закончилось неожиданно. У девушки оказались неоплаченные налоги в сумме 110 тысяч рублей и штраф ГИБДД в размере 500 рублей. Во избежание ареста имущества должница предпочла расплатиться с долгами прямо на дороге, тут же достав из дамской сумочки необходимую сумму.

 

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