Пятница в Поморье будет в меру снежной и с гололёдом Фото с сайта cbc.ca Сегодня, 17 ноября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшой и умеренный снег, мокрый снег, гололёд. Прогонозируется юго-западный и западный ветер порывами 6-11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит -3,+2°. В Архангельске столбик термометра покажет от -1 до 0°. Погода преимущественно без осадков, вероятны гололёд и слабый ветер. Нашли ошибку? Выделите текст,

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