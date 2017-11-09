Прогонозируется юго-западный и западный ветер порывами 6-11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит -3,+2°.
В Архангельске столбик термометра покажет от -1 до 0°. Погода преимущественно без осадков, вероятны гололёд и слабый ветер.
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Пятница, 17 ноября, 17:54
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/17/53994.html
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Пятница в Поморье будет в меру снежной и с гололёдом
Фото с сайта cbc.ca
Сегодня, 17 ноября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшой и умеренный снег, мокрый снег, гололёд.
Прогонозируется юго-западный и западный ветер порывами 6-11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит -3,+2°.
В Архангельске столбик термометра покажет от -1 до 0°. Погода преимущественно без осадков, вероятны гололёд и слабый ветер.
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Его никто не любит ****************************************************************** согласен – я никогда не был похож ни на доллар, ни на красну девку, которые всем нравятся… Да и вряд ли в обозримом будущем сольюсь я с серой массой. Так что дюжина может остаться без зубов, точа их на меня