В Архангельске официально открылась Рябиновая аллея

Сегодня в областном центре в районе стадиона «Динамо» состоялась церемония открытия новой Рябиновой аллеи. Этот проект был реализован в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На аллее уложена новая брусчатка, установлен бордюрный камень, современные светильники, скамейки и клумбы. Ещё одно важная часть благоустройства – реконструкция ливневой системы, которая позволит справиться даже с самыми проливными дождями.

В октябрьские дни там было высажено 110 саженцев рябины, а сегодня по соседству к ним добавились пушистые ели.

Всего в этом году в Архангельске были благоустроены три общественные территории: кроме Рябиновой аллеи новая брусчатка появилась на проспекте Чумбарова-Лучинского и возле культурного центра «Северный».