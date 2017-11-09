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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/16/53992.html

Общество

Минздрав Поморья: «Заболеваемость туберкулёзом у нас сократилась вдвое»

Минздрав Поморья: «Заболеваемость туберкулёзом у нас сократилась вдвое»
Фото с сайта rusk.ru
В Архангельской области с 2006 года наблюдается благоприятная тенденция по снижению заболеваемости туберкулезом, а также сохраняется тенденция к снижению смертности.

Об этом заявил региональный министр здравоохранения Антон Карпунов, принимающий участие в Первой глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Ликвидировать туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход».

По словам министра, за десять лет показатель заболеваемости сократился в два с половиной раза. Территориальный показатель рецидивов заболевания за последние три года уменьшился с семи с половиной на 100 тысяч населения в 2014 году, до шести в 2016-м.

По итогам 2015 года по наименьшей поражённости населения туберкулезом Архангельская область занимала четвертое место среди 85 субъектов РФ и первое место среди одиннадцати регионов СЗФО.

 

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