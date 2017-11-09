Для работников «Севмаша» заложили новый дом

Сегодня в городе корабелов состоялась торжественная церемония закладки нового дома. В семиэтажной новостройке на пересечении проспекта Победы и улицы Лебедева квартиры получат работники одного из градообразующих предприятий – «Севмаша».

В торжественной церемонии приняли участие глава города Игорь Скубенко, заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Светлана Строганова и генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

Стоит напомнить, что корпоративная программа «Севмаша» действует с 2012 года. Для своих работников промышленный гигант строит уже шестой дом. В нём будет три подъезда, в каждой квартире – застеклённая лоджия. Планируется, что дом сдадут в первом квартале 2019-го.

По словам Михаила Будниченко, стоимость одного квадратного метра в новостройке составит 48 тысяч рублей. Все квартиры уже проданы. Сейчас «Севмаш» выполняет проектные работы по трём домам, а в перспективе появятся ещё четыре новостройки. Работы будет вести северодвинский застройщик.